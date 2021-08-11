В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших по стране с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная.
"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Роспотребнадзоре создают препараты против бактерий, вызывающих пневмонию у пациентов на искусственной вентиляции легких.
Эксперты разработали метод "персонализированной" фаготерапии, который заключается в том, что для каждого пациента индивидуально подбирают состав, дозировку и путь введения препарата на основе бактериофагов – это вирусы, поражающие бактериальные клетки. Также учитываются особенности организма заболевшего и патологии.
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