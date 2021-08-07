Эксперт рассказал о максимальном случае суперраспространения COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
лава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о случае максимального распространения коронавируса, передает ТАСС.
"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", – объявил эксперт.
Семенов привел статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек, если речь идет о стандартном штамме вируса. Дельта-штамм более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.
Суперраспространение коронавируса эксперт объяснил тем, что некоторые граждане не соблюдают требование о ношении средств санитарной защиты, а также не ограничивают контакты. Представитель "Вектора" указал на то, что такие люди "вносят" значительный вклад в заражение популяции.
По мнению руководителя стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, Заура Шугушева, в сезон гриппа ситуация по коронавирусу может ухудшиться из-за наложения штаммов друг на друга.
В Москве выявили 2 583 новых случая заражения коронавирусом
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