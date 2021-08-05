Попова оценила необходимость вакцинации от коронавируса студентов

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Вакцинация студентов от коронавируса в России не является обязательной, однако, желательно, чтобы они привились до начала учебного года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Чтобы не иметь рисков при начале учебного года, конечно, идеальный вариант – чтобы у нас население было привито. И, конечно же, студенты как активнейшая часть населения, имеющая огромное количество контактов, также были защищены. Обязательности (вакцинации от коронавируса. – Прим. ред.) для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет", – сказала она.

Тем не менее Попова добавила, что обязательная вакцинация все же является самым правильным решением, призванным остановить распространение коронавирусной инфекции "с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями".

Она также выразила надежду на то, что предстоящее 1 сентября пройдет во всех российских регионах без ограничений в очном формате. По ее словам, у властей есть основания рассчитывать на это.

Ранее Попова призвала повысить темпы вакцинации россиян для недопущения взрывного роста заболеваемости осенью. По ее словам, привиться важно как можно скорее, поскольку летом люди более разобщены, находясь в отпусках, а в сентябре все снова вернутся и выйдут на работу.

