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Общество

20:51

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, на территории страны фиксируется медленное снижение числа новых случаев COVID-19. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, чем меньше население, тем меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".

Она также отметила, что сейчас в ВОЗ изучают заразность "Лямбда"-штамма коронавируса, который был обнаружен впервые в прошлом году в Южной Америке. В то же время Вуйнович подчеркнула, что в ходе исследования оказалось, что "Дельта"-штамм оказался в 1,5 раза заразнее "Альфы".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса 68,8% составлял штамм "Дельта".

Также она добавила, что вакцины защищают от новых штаммов COVID-19, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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