Лавров заявил, что у европейского регулятора нет замечаний к вакцине "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) проводят исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", до сих пор они не высказывали замечаний к препарату и его эффективности. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном на сайте МИД РФ.
"В настоящее время вакцина "Спутник V" проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки", – заявил Лавров.
По его словам, специалисты EMA находятся в постоянном контакте с представителями Минздрава и Минпромторга РФ.
"По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами", – отметил министр.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕМА не обладает достаточными данными для одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Она отметила, что подобная ситуация "вызывает вопросы", с учетом того, что производитель вакцины подал заявку на регистрацию достаточно давно.
При этом накануне Еврокомиссия признала действующими на территории союза сертификаты о вакцинации в Сан-Марино, где население прививалось "Спутником V". Документы равны в правах с сертификатам других стран ЕС.
Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса "Спутником V"
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