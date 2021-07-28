Вице-премьер Словакии получил первую дозу вакцины "Спутник V"

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Вице-премьер и глава Минфина Словакии Игорь Матович получил первую дозу российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает телеканал ТАЗ.

По данным СМИ, Матович ожидал прививку 26 дней после регистрации. При этом вице-премьер не испытал никаких серьезных побочных явлений после вакцинации.

"Матович подверг критике тех словацких политиков и некоторые медучреждения, которые выступали против использования в республике незарегистрированного в европейских органах российского препарата", – рассказали в эфире телеканала.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.

В начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.

Позднее Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы "Спутника V". Речь шла о 160 тысячах доз препарата.