Экс-премьер Словакии назвал встречу Путина и Байдена более важной, чем саммит НАТО

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Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена имеет большее значение для судеб мира, чем минувший саммит НАТО.

"Я не придаю большого значения саммиту НАТО, так как Североатлантический альянс, в целом, уже не занимает столь мощные позиции по отношению к РФ и Китаю, чтобы мог диктовать свои условия, а то, что мы до сих пор слышали от представителей блока, то это более всего напоминало выдвижение условий, которые Россия должна была бы выполнить, а такой подход является невозможным", – приводит его слова ТАСС.

Как отметил политик, от встречи Путина и Байдена зависит не только то, каким путем пойдут отношения двух стран, но и по какому пути будет развиваться весь мир – разоружения или гонки вооружений.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могли бы сотрудничать с РФ в ряде сфер, в числе которых стратегическая стабильность, взаимодействие в Арктике и вопрос гуманитарного доступа в Сирии. Он также отметил, что взаимодействие с Москвой рассматривается, если это отвечает интересам обеих сторон.

