Столтенберг заявил, что саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии

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Возможные даты вступления в НАТО Украины и Грузии на саммите альянса называться не будут. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте (апрель 2008 года) в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь", – приводит ТАСС слова генсека.
Уточняется, что на саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры альянса допустили возможность вступления Украины и Грузии в организацию при выполнении всех критерий для членства. При этом точные сроки тогда не назывались.
Ранее Столтенберг сообщил, что на встрече в верхах лидеры стран альянса впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю.
Лидеры стран-союзниц во время саммита НАТО в Брюсселе будут обсуждать новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, борьбу с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе, Китай, Россию и укрепление технического развития.
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