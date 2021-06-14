НАТО перестанет считать Россию "конструктивным партнером"

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о необходимости обновить стратегическую концепцию НАТО. В документе Россия определяется "конструктивным партнером", а это, по его словам, не соответствует действительности.

"Последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве "конструктивного партнера", и едва ли говорит о Китае вовсе. Так что время обновить стратегическую концепцию НАТО", – цитирует РИА Новости Салливана.

Новый документ планируют принять на саммите в будущем году. А на предстоящей встрече, которая состоится 14 июня в Брюсселе, будет пересмотрена концепция стран альянса в ответ на "агрессивную политику и действия" России.

Также стало известно, что лидеры стран Североатлантического Альянса планируют по итогам саммита выступить против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе.

