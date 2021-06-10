В Госдуме оценили слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине

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Вступление Украины в НАТО даст США возможность разместить ракеты на ближайших к России рубежах, что, несомненно, вызывает беспокойство в Москве, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом сообщает RT.
Так парламентарий прокомментировал слова Владимира Путина о возможном размещении ракет НАТО на территории Украины. Как отметил президент, в этом случае подлетное время ракет до Москвы сократится с 15 до 7–10 минут.
"НАТО – это не сообщество по продвижению демократии или по развитию экономических отношений, это военно-политически блок, который распоряжается танками, пушками, самолетами и, что для нас особенно важно, ракетами, которые состоят у него на вооружении. Конечно, вступление Украины в НАТО открывает дорогу для размещения американских ракет в стране", – отметил Затулин.
По его словам, Киев в течение последних лет показывает неуемное желание как можно быстрее порвать все связи с Россией.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Президент сообщил, что независимость Украины находится в опасности. Он отметил, что стране нужна помощь.
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