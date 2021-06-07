Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО

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Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла", – отметила Захарова, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не ответила на предложение провести встречу.

Накануне Столтенберг заявил, что тесное сотрудничество России с Белоруссией и Китаем в последнее время вызывает беспокойство. Он уточнил, что в случае угроз со стороны Москвы или Минска альянс готов защищать союзников. Столтенберг отметил, что Россия уже нарушала целостность таких стран, как Украина, Грузия и Молдавия.

Генеральный секретарь НАТО сообщил и об обеспокоенности, вызванной активным сотрудничеством России и Китая как в политическом, так и в военном плане.

