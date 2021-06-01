Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Североатлантический альянс взял на себя обязательство прекратить приближение НАТО к границам РФ.

"Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено, например принцип неделимости безопасности, что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить", – сказал министр.

Ранее Лавров сообщил, что Россия может дружить с Западом, лишь сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Он добавил, что важнейшая цель внешней политики России – благополучие собственных граждан.

Строить отношения, игнорируя значимые для каждого россиянина историю и традиции, невозможно, отметил министр.