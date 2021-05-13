Лавров рассказал о выработке Западом правил за спиной мирового сообщества

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым попытки западных стран вырабатывать свои правила за спиной мирового сообщества. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российского дипведомства провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. На пресс-конференции по итогам встречи Лавров отметил неизменную поддержку организации со стороны России.

"Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм", – подчеркнул Лавров.

Глава МИД рассказал, что во время встречи с Гутеррешем напомнил позицию России о недопустимости односторонних подходов в международной политике.

"Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений", – пояснил Лавров.

По мнению министра, введение концепции правил несет большой ущерб центральной роли ООН в мировых вопросах. Лавров охарактеризовал применение силы без санкции Совета Безопасности и односторонние экономические санкции как нелегитимные действия.

"Внешнеполитические начинания Россия носят моноцентричный характер", – заключил глава МИД.

Ранее Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В разговоре также был упомянут график других контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.