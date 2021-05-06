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Политика

17:14

Генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ с Украиной

политика

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Российский военный контингент несколько сократился, но по-прежнему остается близ украинских границ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав Минобороны.

"Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения – от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны. Мы наблюдали некоторое сокращение российских сил, но десятки тысяч остаются", – приводит слова генсека РИА Новости.

Он подчеркнул, что НАТО следует сохранять бдительность и контролировать развитие ситуации.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятия в Южном и Западном военных округах, посчитав цели достигнутыми. В то же время ведомство анонсировало межвидовые учения в районе Крыма с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что развертывание сил РФ у границ с Украиной является крупнейшим в истории.

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