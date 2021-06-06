Генсек НАТО выразил обеспокоенность сотрудничеством России с Белоруссией и Китаем

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Тесное сотрудничество России с Белоруссией и Китаем в последнее время вызывает беспокойство. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с изданием Welt am Sonntag.
"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы", – сказал генсек.
Он уточнил, что в случае угроз со стороны Москвы или Минска альянс готов защищать союзников. Столтенберг отметил, что Россия уже нарушала целостность таких стран как Украина, Грузия и Молдавия.
Генеральный секретарь НАТО сообщил и об обеспокоенности, вызванной активным сотрудничеством России и Китая как в политическом, так и в военном плане.
"Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета", – сказал руководитель альянса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России. Он напомнил, что Североатлантический альянс взял на себя обязательство прекратить приближение НАТО к границам РФ.
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