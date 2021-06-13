В НАТО могут отказаться от размещения ядерных ракет в Европе – СМИ

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В преддверии встречи президентов России и США и по итогам предстоящего саммита в Брюсселе лидеры стран НАТО планируют выступить против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом сообщает журнал Defense News со ссылкой на источники в ЕС и Конгрессе США.

Уточняется, что соответствующее положение содержится в проекте коммюнике, который опубликуют после саммита НАТО.

"Данный шаг рассматривается как возможный способ снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой и сделать первый шаг в диалоге по контролю над вооружениями в преддверии саммита США – РФ в Женеве", – говорится в сообщении.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня и станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет состоять всего из одной рабочей сессии длительностью около 2 часов 30 минут. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.