В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО

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НАТО не видит необходимости в том, чтобы допустить Украину к полноправному членству в Альянсе. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов, при этом не считая нужным допускать Украину к полноправному членству. Исходят из того, что у НАТО есть некая правовая основа и Украина не соответствует критериям страны, которая может быть принята в НАТО", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что в Альянсе знают о зависимости Украины от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц. Степень зависимости настолько велика, что использовать Украину в военных и любых других авантюрах можно и без ее присоединения к НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Президент сообщил, что независимость Украины находится в опасности. Он отметил, что стране нужна помощь.