В офисе Зеленского неверно истолковали слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

Фото: AP Photo/Susan Walsh

В Киеве неверно истолковали слова президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что изначально в сообщении украинской стороны говорилось, что глава Белого дома отметил важность предоставления Киеву плана действий для вступления в альянс.

"Украина неверно передала заявление и исправила запись", – приводятся в материале слова представителя Совета национальной безопасности.

Позже в пресс-службе Киева поменяли формулировку.

"Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе", – говорится в сообщении киевского офиса.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали поставки на Украину 900 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Сразу после телефонного разговора лидеров США и Украины советник американского президента по безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден в ходе беседы заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

Власти Украины ранее начали сомневаться в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена.

Зеленский отметил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".