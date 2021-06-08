В офисе Зеленского неверно истолковали слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

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В Киеве неверно истолковали слова президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что изначально в сообщении украинской стороны говорилось, что глава Белого дома отметил важность предоставления Киеву плана действий для вступления в альянс.
"Украина неверно передала заявление и исправила запись", – приводятся в материале слова представителя Совета национальной безопасности.
Позже в пресс-службе Киева поменяли формулировку.
"Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе", – говорится в сообщении киевского офиса.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали поставки на Украину 900 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Сразу после телефонного разговора лидеров США и Украины советник американского президента по безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден в ходе беседы заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.
Власти Украины ранее начали сомневаться в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена.
Зеленский отметил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".
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