Байден провел телефонный разговор с Зеленским

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и пригласил его в Вашингтон этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

Салливан отметил, что в беседе с украинским коллегой Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также американский лидер пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом, после того как сам вернется из поездки по Европе.

Ранее власти Украины начали сомневаться в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена.

Зеленский отметил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".