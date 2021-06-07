Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с его украинским коллегой перед американо-российским саммитом. Информация об этом появилась в издании Axios.

Со ссылкой на источник в Белом доме в материале отмечается, что ранее в Вашингтоне обсуждалась возможность пригласить Владимира Зеленского. Однако решение украинского лидера сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз" в Соединенных Штатах расценили как отказ бороться с коррупцией, отчего продвигать эту встречу в администрации прекратили.

В интервью Axios Зеленский рассказал о своей готовности встретиться с Байденом перед саммитом Россия – США в Женеве. Одной из возможных тем для обсуждения он назвал "Северный поток – 2", но консультаций по этому поводу не было. В Киеве подчеркнули, что так или иначе контакт на уровне лидеров двух стран возможен.

Ранее власти Украины начали сомневаться в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Зеленский отметил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".