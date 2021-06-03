Украина заявила о желании участвовать в переговорах по "Северному потоку – 2"

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Власти Украины обратились к правительству Германии с просьбой об участии в переговорах между ФРГ и США по "Северному потоку – 2". Об этом в интервью немецкой газете Welt заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Северный поток – 2" наносит удар в самое сердце Украины – как с экономической точки зрения, так и политики безопасности. В связи с этим мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта", – отметил дипломат.

По его словам, "будет катастрофой", если Берлин и Вашингтон придут к соглашению за счет Украины, кроме того, это негативно скажется на взаимном доверии.

До этого министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс подтвердил, что власти страны ведут переговоры с представителями США по вопросу урегулирования разногласий, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2".

Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил, что санкции против США могли бы стать "политически правильным" шагом для правительства Германии. По его словам, пока Берлин выступает против агрессии со стороны США лишь "вербально", риски для проекта трубопровода продолжают сохраняться.

