Байден и Зеленский обсудили планы по поставке на Украину 900 тысяч доз вакцины

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Соединенные Штаты планируют направить Украине в качестве помощи во время пандемии 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Поставки препарата обсуждали в ходе телефонного разговора лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский.

Подробности беседы сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в письменном заявлении по итогам переговоров.

Помимо этого, Байден и Зеленский обсудили стратегическое партнерство, в том числе планы украинского лидера по борьбе с коррупцией и реализации реформ, а также стремление Киева в НАТО.

Псаки также сообщила, что стороны говорили о поддержке Украины в связи с "продолжающейся российской агрессией".

Сразу после телефонного разговора лидеров США и Украины советник американского президента по безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден в ходе беседы заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.