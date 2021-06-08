Байден и Зеленский обсудили планы по поставке на Украину 900 тысяч доз вакцины

04:06
Фото: depositphotos/ffikretow
Соединенные Штаты планируют направить Украине в качестве помощи во время пандемии 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Поставки препарата обсуждали в ходе телефонного разговора лидеры двух стран Джо Байден и Владимир Зеленский.
Подробности беседы сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в письменном заявлении по итогам переговоров.
Помимо этого, Байден и Зеленский обсудили стратегическое партнерство, в том числе планы украинского лидера по борьбе с коррупцией и реализации реформ, а также стремление Киева в НАТО.
Псаки также сообщила, что стороны говорили о поддержке Украины в связи с "продолжающейся российской агрессией".
Сразу после телефонного разговора лидеров США и Украины советник американского президента по безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден в ходе беседы заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: