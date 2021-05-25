В Совфеде оценили планы США распространять "американские ценности" на Украине

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Намерение Госдепартамента США выделить 100 тысяч долларов на организацию фестивалей на Украине для распространения американских ценностей является не чем иным, как пропагандой. Такое заявление сделал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.
"Им (Украинцам. – Прим. ред.) надо восстанавливать экономику, помогать с инвестициями, чтобы рабочие места создавать, а они их там фестивалями хотят кормить. Это обычная пропаганда, чтобы притянуть Украину к себе, воздействуя на молодежь. И ничего более", – сказал Джабаров.
Ранее стало известно, что США собираются распространять американские ценности на Украине через фестивали, продвигать демократические и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей.
Ранее Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что двери альянса должны оставаться открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности.
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