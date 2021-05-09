Корабли США и Украины провели совместные учения в Черном море

12:19
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Совместные учения в Черном море провели корабли пограничных ведомств США и Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины флагман морской охраны Госпогранслужбы (Украины) встретил корабль береговой охраны США Hamilton", – говорится в сообщении.
Корабли вели отработку слаженности действий в международной тактической группе.
"Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", – отметили пограничники.
При этом они подчеркнули, что за процессом наблюдал российский флот. По их словам, он нарушил международное морское право. Уточняется, что российские корабли опасно маневрировали, не отвечали на вызовы на связь.
Данные учения продолжаются. 10 мая должен состояться визит Hamilton в Одессу.
Ранее в Черное море зашел сторожевой корабля Hamilton береговой охраны США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, за ним следят силы Черноморского флота.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: