Корабли США и Украины провели совместные учения в Черном море

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Совместные учения в Черном море провели корабли пограничных ведомств США и Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины флагман морской охраны Госпогранслужбы (Украины) встретил корабль береговой охраны США Hamilton", – говорится в сообщении.

Корабли вели отработку слаженности действий в международной тактической группе.

"Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", – отметили пограничники.

При этом они подчеркнули, что за процессом наблюдал российский флот. По их словам, он нарушил международное морское право. Уточняется, что российские корабли опасно маневрировали, не отвечали на вызовы на связь.

Данные учения продолжаются. 10 мая должен состояться визит Hamilton в Одессу.

Ранее в Черное море зашел сторожевой корабля Hamilton береговой охраны США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, за ним следят силы Черноморского флота.