В Раде заявили о планах США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал правительство Украины за возбуждение дела в отношении Виктора Медведчука.



По его словам, это часть плана по развязыванию большой войны в Европе.

"Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов – это все элементы втягивания Европы в большую войну", – написал Кузьмин в Facebook.

Депутат выразил мнение, что "западные кураторы" определили особую роль для Украины в этой масштабной геополитической провокации.

"В геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине", – подчеркнул он.

Депутат также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука.

Ранее сообщалось, что Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.

Владимир Путин прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука. Российский лидер предположил, что всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.