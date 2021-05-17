В Кремле оценили идею Киева об обмене Медведчука на осужденных украинцев

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
В Кремле серьезно не рассматривают предложение Киева по обмену главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Пескова.
"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", – отметил он.
Сообщалось, что Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.
Владимир Путин прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука. Российский лидер предположил, что всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.
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