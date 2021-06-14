Страны НАТО могут изменить военную концепцию для противостояния России

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Страны Североатлантического Альянса намерены изменить стратегическую концепцию в ответ на действия России и Китая. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

"Союзники согласятся пересмотреть основную Стратегическую концепцию НАТО, которая определит подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде, включающей агрессивную политику и действия России, а также вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью КНР", – говорится в заявлении.

Новый документ планируют принять на саммите НАТО в следующем году. В нем также собираются прописать меры по противостоянию таким "транснациональным угрозам", как кибератаки, изменение климата и терроризм.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе в понедельник, 14 июня. Ожидается, что он станет самым коротким почти за 20 лет и будет состоять всего из одной рабочей сессии длительностью около 2 часов 30 минут.

Ранее стало известно, что лидеры стран Североатлантического Альянса планируют по итогам саммита выступить против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе.