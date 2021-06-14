Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече в верхах лидеры стран альянса впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю. Об этом он заявил перед началом саммита в Брюсселе.

"Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности", – говорится в сообщении.

Лидеры стран-союзниц во время саммита НАТО в Брюсселе будут обсуждать новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, борьбу с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе, Китай, Россию и укрепление технического развития.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о необходимости обновить стратегическую концепцию НАТО. В документе Россия определяется "конструктивным партнером", а это, по его словам, не соответствует действительности.