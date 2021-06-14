США сообщили о желании сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, Сирии и Арктике

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В США заявили, что могли бы сотрудничать с РФ в ряде различных сфер, в числе которых стратегическая стабильность, взаимодействие в Арктике и вопрос гуманитарного доступа в Сирии. Об этом рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что взаимодействие с Россией рассматривается, если это отвечает интересам обеих сторон. Он уточнил, что в вопросе действий российской стороны, которые, по версии американских властей, "наносят ущерб" Соединенным Штатам, Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве.

"Посмотрим, что у нас выйдет. Есть вопросы стратегической стабильности, Сирии и гуманитарного доступа. Существуют связанные с Арктикой вопросы. Есть и другие сферы, где будет в наших интересах найти основу для работы с Россией", – сказал Салливан.

16 июня в Женеве запланирована встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Перед встречей с американским коллегой президент России заявил, что им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, американская сторона также заинтересована в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.