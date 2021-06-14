Байден ответил на вопрос об устойчивости Путина к давлению США

Фото: depositphotos/denisismagilov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ответил на вопрос, почему несмотря на давление США Владимир Путин не меняет свою позицию. Об этом американского лидера спросили журналисты на пресс-конференции в Великобритании, передает РИА Новости.

"Он – Владимир Путин. Не буду вдаваться в этом, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить об этом", – сказал Байден.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Перед встречей с американским коллегой президент России заявил, что им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, американская сторона также заинтересована в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.