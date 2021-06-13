Путин назвал восстановление контактов целью встречи с Байденом

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Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью медиаплатформе "Смотрим" глава государства оценил цели предстоящих переговоров.

"Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, – такие есть, я уже об этом говорил", – заявил президент.

По словам Путина, американская сторона также заинтересована в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами. Кроме того, Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в сфере экологии, добавил российский лидер.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, Соединенные Штаты на саммите Россия – США в Женеве намерены продемонстрировать жесткий и решительный подход, отличающийся от того, который ранее показывал бывший американский лидер Дональд Трамп.