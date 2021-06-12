В Белом доме сообщили о планах Байдена провести пресс-конференцию после встречи с Путиным

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Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила со ссылкой на представителя Белого дома корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама.

"Хотя мы до сих пор завершаем работу над форматом встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить некоторые детали, в том числе... отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи", – привела Салама сообщение Белого дома в Twitter.

Встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.

