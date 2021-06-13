США намерены продемонстрировать жесткий подход на саммите с Россией – СМИ

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Соединенные Штаты на саммите Россия – США в Женеве намерены продемонстрировать жесткий и решительный подход, отличающийся от того, который ранее показывал бывший американский лидер Дональд Трамп, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
"По словам лица, осведомленного о процессе планирования, для Белого дома ключевой задачей по итогам запланированной на среду встречи будет дать понять, что Байден дал жесткий сигнал Путину", – сказано в сообщении.
В свою очередь бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол считает, что участие в совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции является для президента США Джо Байдена "рискованным". Помимо этого, издание приводит мнения экспертов по внешней политике, которые также отметили, что данное мероприятие для Байдена станет "моментом повышенной опасности".
Накануне американские СМИ сообщали, что по итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция Путина и Байдена. Позднее в Кремле и Белом доме уточнили, что президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такая практика общения характерна для Байдена.
В субботу, 12 июня, NBC News опубликовал фрагмент эксклюзивного интервью с Владимиром Путиным. В беседе с американским журналистом президент РФ в том числе заявил, что отношения Москвы и Вашингтона за последние несколько лет достигли низшей точки.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.
Путин в преддверии встречи с Байденом дал интервью американскому каналу NBC
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