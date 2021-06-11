Песков объяснил, для чего Путин встретится с Байденом

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Владимир Путин едет в Женеву потому, что между Россией и США плохие отношения, а не для того, чтобы оказаться со своим американским коллегой Джо Байденом в одном помещении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN.

"Основная причина для него – это плохое состояние отношений между нашими странами. Критический уровень этих отношений требует проведения встречи на высшем уровне между двумя странами, поскольку это единственный способ предотвратить дальнейшую деградацию диалога", – отметил Песков.

Он также коснулся слухов о проведении совместной пресс-конференции Путина и Байдена, уточнив, что в Кремле слышали о такой возможности от американских коллег, однако решение по этому поводу еще не принято.

Встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.

