В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным

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На саммите с Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден намерен искать общие интересы Москвы и Вашингтона, а не выстраивать доверительные отношения. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки на брифинге по дороге в Брюссель. Расшифровка ее речи опубликована на сайте Белого дома.

"Эта встреча не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе, это встреча с целью выяснить, какие точки соприкосновения мы можем найти, будучи прямолинейными и откровенными относительно интересных нам сфер", – сказала она.

Псаки также снова несколько раз упомянула, что Байден находится в политике уже 50 лет и все это время он готовился ко встрече с президентом РФ.

"Это очень насыщенная поездка. И, конечно же, он проведет время со своей командой, рассказывая о том, какие есть возможности для взаимодействия <...> с президентом Путиным. Но я также хотела бы повторить, что он готовился к этому моменту 50 лет", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы. По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.