Пушков оценил заявление о 50-летнем опыте Байдена в политике

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Сенатор Алексей Пушков выразил надежду, что 50-летний опыт американского лидера Джо Байдена "подскажет" ему, что не стоит пытаться навязывать свои требования и условия на встрече с Владимиром Путиным.

"Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами". У его собеседника они в любом случае крепче", – написал Пушков в Telegram.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден "50 лет готовился" к саммиту с Владимиром Путиным.

"Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО", – сказала Псаки на брифинге.

Саммит Россия – США запланирован на 16 июня в Женеве. Предполагается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в рамках саммита Путин и Байден обсудят также тему Украины, лидер США получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе.

Рябков также отметил, что переговоры могут пройти более продуктивно, если Вашингтон сможет оторваться от собственных догм и заставить урегулировать конфликт тех, кто задает тон политики Киева в настоящее время.