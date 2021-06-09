Пушков оценил заявление о 50-летнем опыте Байдена в политике

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков выразил надежду, что 50-летний опыт американского лидера Джо Байдена "подскажет" ему, что не стоит пытаться навязывать свои требования и условия на встрече с Владимиром Путиным.
"Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами". У его собеседника они в любом случае крепче", – написал Пушков в Telegram.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден "50 лет готовился" к саммиту с Владимиром Путиным.
"Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО", – сказала Псаки на брифинге.
Саммит Россия – США запланирован на 16 июня в Женеве. Предполагается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в рамках саммита Путин и Байден обсудят также тему Украины, лидер США получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе.
Рябков также отметил, что переговоры могут пройти более продуктивно, если Вашингтон сможет оторваться от собственных догм и заставить урегулировать конфликт тех, кто задает тон политики Киева в настоящее время.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: