Путин не ждет прорывов по результатам встречи с Байденом

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Владимир Путин не ждет прорывов по результатам встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, пишет ТАСС.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи", – подтвердил Путин.

В то же время российский лидер подчеркнул, что у России и США есть общие интересы.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией. При этом президент отметил, что Москва не получала от Токио твердого ответа по поводу угрозы от японских ракетных систем.