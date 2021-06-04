Путин сообщил о готовности России выстраивать отношения с Японией

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Москва готова выстраивать отношения с Токио, несмотря на отсутствие твердого ответа по поводу угрозы от японских ракетных систем. Об этом заявил Владимир Путин.
По словам российского лидера, РФ интересовали планы союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии.
"У нас всегда возникал вопрос, а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, на котором будут угрожать Российской Федерации", – передает РИА Новости слова Путина.
Президент заявил, что Россия так и не получила ясного ответа на поставленный вопрос. При этом Москва должна выстраивать с Токио добрососедские отношения, выразил мнение Путин.
"Мы в любом случае должны выстраивать с Японией добрососедские отношения, в которых заинтересованы как народ Японии, так и народ Российской Федерации", – пояснил российский президент.
Путин добавил, что Россия и Япония являются естественными партнерами по многим направлениям деятельности.
Ранее президент России заявил, что РФ никогда не выступает инициатором введения санкций в отношении других государств. Так он ответил на вопрос, ожидает ли Россия новых санкций со стороны США после встречи Путина с американским президентом Джо Байденом.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
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