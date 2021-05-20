РФ "выбьет зубы" всем, кто попробует у нее что-то "откусить" – Путин

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Россия иногда сталкивается с попытками других государств вмешаться во внутренние дела страны, но она "выбьет зубы" всем, кто захочет это сделать. Об этом заявил Владимир Путин.

Он отметил, что порой звучат слова о несправедливом распределении ресурсов, например, что сибирские богатства принадлежат лишь одной стране.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать: те, кто собираются это сделать, – мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", – цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Путин выразил мнение, что в нападках зарубежных стран на Россию прослеживаются параллели с сюжетом "Книги джунглей" английского писателя Редьярда Киплинга.

Он отметил, что РФ желает выстраивать добрые отношения с другими государствами, однако в реальности это не всегда получается.

"Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все – как у Киплинга", – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что Россия способна отстаивать собственные интересы даже перед теми государствами, которые предпочитают общаться в высокомерном тоне. Он отметил, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".