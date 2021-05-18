Путин назвал недопустимыми односторонние санкции

Фото: kremlin.ru
РФ открыта для взаимовыгодного сотрудничества, а также готова работать с другими странами на принципах равноправия и невмешательства. Об этом сообщил Владимир Путин.
По его словам, Россия выступает за справедливое экономическое сотрудничество, которое свободно от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.
"Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела, последовательно выступая за обеспечение равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений", – цитирует главу государства РИА Новости.
Он также добавил, что в этом заключается основной тезис международной части его послания Федеральному собранию.
Ранее пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что США не желают вводить дополнительные санкции против России.
При этом она отметила, что Вашингтон может вводить определенные ограничительные меры.
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