В США заявили о нежелании вводить санкции против России

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США не желает вводить дополнительные санкции против России, заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

При этом, отметила Псаки, Вашингтон может вводить определенные ограничительные меры.



"Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно", – приводит РИА Новости слова Псаки.

Она подчеркнула, что Вашингтон хочет построить с Москвой более предсказуемые и долгосрочные отношения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, однако Москве необходимо соблюдать ряд условий.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.

