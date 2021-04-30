В РСТ рассказали, ждать ли очередей к посольству США в Москве за визами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала Москве 24, как прекращение выдачи виз посольством США для недипломатических поездок отразится на путешественниках.
Ранее в пресс-службе американской дипмиссии заявили, что рассмотрение документов россиян для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено с 12 мая. Кроме того, посольство США в Москве сократит число предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные для американских граждан. Также останется очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти, подчеркнули в дипмиссии.
Тюрина напомнила, что в данный момент поездки между Россией и США ограничены.
"Сейчас сообщение закрыто, и неизвестно, когда откроется. Никто никакие визы не получает", – сказала Тюрина.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в разговоре с Москвой 24 указала, что США у российских туристов никогда не было массовым направлением. Поэтому ситуация с американскими визами на гражданах никак не отразится, считает она.
"Конечно, люди ездили в США. И у туроператоров были предложения посетить эту страну. Но уже года два подобных предложений особо не появляется. Поэтому на российский туризм эта новость никак не повлияет", – подчеркнула Осипова.
Ранее Россия обнародовала ответные меры на новые санкции США. Они касаются высылки дипломатов, практики найма работников дипмиссиями страны и выдачи виз.
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