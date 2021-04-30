Минспорт будет взаимодействовать с МИД РФ по вопросу виз США для спортсменов

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Министерство спорта России будет взаимодействовать с МИД РФ и приложит все усилия для участия российских атлетов в соревнованиях в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.

"Будем взаимодействовать с министерством иностранных дел и делать все возможное, чтобы это не коснулось, чтобы эти ограничения не сказались негативно на результатах наших спортсменов, на участии в соревнованиях", – приводит слова Матыцина Агентство "Москва".

Сложившуюся ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы ничего не меняет, в последний год получить их было невозможно.