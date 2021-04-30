Песков оценил решение США прекратить выдачу неиммиграционных виз

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Решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы ничего не меняет, в последний год получить их было невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Единицы россиян могли (получить их. – Прим. ред.) в течение последнего года, их просто невозможно было получить", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Он отметил, что важно видеть причину происходящего, которая кроется в недружественных действиях Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.