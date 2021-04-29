Песков считает, что по отношению к РФ политика "кнута и пряника" бесперспективна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что по отношению к России политика "кнута и пряника", используемая США, неприемлема. Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Определенное пристрастие к политике "кнута и пряника", то, что по-научному в США называется двутрековый подход в отношении России, по-русски это политика "кнута и пряника". Имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный – нет", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь заявил, что РФ готова выстраивать добрые отношения со всеми, однако этого не хотят слышать ни Соединенные Штаты, ни европейские столицы.

Также президент США Джо Байден во время своего выступления перед членами конгресса заявил, что Штаты не стремятся к эскалации с Россией.