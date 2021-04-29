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Политика

12:43

Песков заявил, что РФ готова выстраивать добрые отношения со всеми

власть политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

РФ готова выстраивать добрые отношения со всеми, однако этого не хотят слышать ни Соединенные Штаты, ни европейские столицы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главным является намерение страны быть в добрых отношениях со всеми.

"Вот эту часть почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах", – уточнил Песков в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что сообщения о третьей волне коронавируса в России являются абсурдными. По его словам, подсчет зарегистрированных случаев COVID-19 ведется только официально, никакой неофициальной статистики нет.

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