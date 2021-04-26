Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника президента Валентина Юмашева о ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Юмашев в ходе интервью с изданием Forbes заявил, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году выборы в Белоруссии "закончились", и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы".

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, разделяет ли мнение советника сам Путин и известно ли ему о такой точке зрения.

"Два раза "нет". Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции Российской Федерации", – ответил Песков.

Ранее Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о переходе власти в стране в экстренной ситуации к Совету безопасности. Он подчеркнул, что такая необходимость вряд ли наступит, однако нельзя терять бдительности, он "должен предусмотреть все".