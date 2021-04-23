Песков заявил, что Путин и Лукашенко не планировали добиться прорывных договоренностей

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставили цели выйти на какие-либо прорывные договоренности в ходе последних переговоров, это был обычный рабочий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что разговор двух лидеров оказался достаточно длительным и касался вопросов экономического взаимодействия.

"Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество – это текущие дела. Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", – пояснил Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись 22 апреля и продлились около четырех часов. Перед началом переговоров Путин заявил, что планирует обсудить с белорусским коллегой острые вопросы.

По итогам встречи сообщалось, что президенты обсудили развитие в рамках Союзного государства, общие вопросы безопасности и обороны, а также восстановление транспортного сообщения между странами.