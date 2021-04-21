В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

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В Москве 22 апреля состоятся переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которых будут обсуждаться развитие отношений партнерства Москвы и Минска, а также взаимодействие в Союзном государстве. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко рассказали, что сторонами будет обсуждаться повестка белорусско-российских отношений. В частности, уделят внимание актуальным вопросам торгово-экономического взаимодействия.

Ранее Владимир Путин прокомментировал сообщения о попытке государственного переворота в Белоруссии. По словам российского лидера, в мире уже привыкли практиковать незаконные санкции и грубые попытки навязать свою волю другим.