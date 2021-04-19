В Кремле прокомментировали попытку переворота в Белоруссии

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Планы в отношении попытки госпереворота в Белоруссии обсуждались абсолютно конкретные и деструктивные, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это говорит о большой опасности.
На вопрос, какие данные есть у Кремля о причастности администрации Джо Байдена к покушению, о котором говорил Александр Лукашенко, Песков ответить не смог.
"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться, выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", – цитирует Пескова РИА Новости.
На уточняющий вопрос, означает ли задержание лиц, готовящих переворот, то, что ФСБ лучше, чем ЦРУ, Песков ответил, что "это надо у ЦРУ спрашивать".
Ранее представитель американского госдепартамента заявил, что США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношении него и его семьи готовилось покушение по приказу спецслужб США.
Российские и белорусские силовики на тот момент задержали группу террористов, которая планировала осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов. Информацию подтвердили в ФСБ. По данным ведомства, заговорщики планировали присвоить имущество Лукашенко.
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